عضو في لجنة الحديدة: توافق كبير بين وجهة نظر الفريق الحكومي ومقترحات الأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، قال العميد دويد: "مفهومنا لإعادة الانتشار تتمثل كخطوة أولى بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفتح ممر إنساني يسمح بمرور الإغاثة من ميناء الحديدة إلى جميع المحافظات، مع إخلاء المسلحين وإزالة العوائق المصطنعة والألغام من الموانئ والمناطق الحرجة في المدينة وخصوصا المرتبطة بشكل مباشر بالعمل الإنساني، وأهمها طرق عبور قوافل الإغاثة الإنسانية".

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وأضاف: "‏الخطوة التالية لإعادة الانتشار تتمثل بانسحاب القوات مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل متدرج من المدينة وحدودها الإدارية، على أن يرافق ذلك نزع الألغام والمتفجرات وإزالة العوائق الصناعية داخل المدينة التي زرعت من قبل العناصر الحوثية، بما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم، والحياة إلى المدينة".

وأشار عضو الوفد الحكومي إلى أنه‏ "لضمان تنفيذ اتفاق السويد تأتي الخطوة الأخيرة وقد تأكد خلو المدينة من الجيوب والخلايا المسلحة، وانتشار فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة دون عوائق في الميدان".

يذكر أن قرارا أمميا، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يوجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.