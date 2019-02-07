شكرا لقرائتكم خبر عن «إجازات مرضية» للبيع عبر مواقع التواصل.. وإجراءات حاسمة من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، عن تمكن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط أشخاص يبيعون الإجازات المرضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالمحسن، خلال استضافته في برنامج “الراصد”: “يوجد شقين في الإجازات المرضية، شق يباع بـ50 ريالا و20 ريالا أو 100 ريال، هذه كلها إجازات وهمية مخالفة للنظام”، مؤكدا تتبع وزارة الصحة لهذة الإجازات المخالفة ومعاقبتهم بتهمة التزوير وفقا للنظام.

وأضاف: “الشق الثاني، هو أن بعض المؤسسات الصحية ألزمت المريض بأن يدفع مبالغ مالية ليستلم الإجازات المرضية الصحيحة بناءً على ملفه الطبي، وهنا نوضح أن وزارة الصحة لم تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بهذه الخدمة”.

واستطرد قائلا: “هذه خدمة اختيارية للقطاع الخاص، وكان التعاون فيها من البداية مع وزارة الخدمة المدنية، وسجلت نجاحا كبيرا في التحقق من الإجازات والبعض عن الإجازات الوهمية”.

واختتم: “نهيب بجميع المؤسسات الصحية عدم إلزام المرضى بدفع مبالغ إضافية”.