للمصابين بهشاشة العظام.. تجنبوا هذه المأكولات

تصيب هشاشة العظام المفاصل، وذلك ما يحدث عندما يكون هناك إلتهاب في المفاصل الناجمة عن تلف في أنسجة الغضروف التي تربط المفاصل في الجسم، مما يؤدي الى إضعافها تدريجياً والتسبب في هشاشة العظام.

أمّا الأعراض الشائعة لإلتهاب المفاصل، فتشمل الشعور بألم في مفاصل الرقبة واليدين والأصابع والوركين والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر. إضافة الى الشعور بألم في الجسم أثناء الطقس البارد، والتصلب والتورم مع الشهور بطقطقة فى المفاصل، وصعوبة الإمساك بالأشياء. وفي ما يلي بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام: