شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد وسيف وعبدالله بن زايد يتحدثون في «القمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق الأحد 10 فبراير/شباط، فعاليات الدورة السابعة ل«القمة العالمية للحكومات»، بمشاركة 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون على منصة القمة؛ لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية، تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقمة في دورتها السابعة، أن تقدم وصفة «كيف تنجح الأمم» لجميع حكومات العالم؛ انطلاقاً من دورها مصنعاً للتطوير الحكومي، وأكاديمية تمكن الحكومات من الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات، وتزودها بأفضل الأدوات؛ لتطبيقها بنجاح.

وقال: «إن سموّه وجه بأن يكون محور القمة في 2019، تطوير حياة الإنسان؛ انطلاقاً من توجهاتها الهادفة لدعم جهود الحكومات في صناعة مستقبل أفضل ل7 مليارات إنسان».

وأعلن أن القمة ستشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين، ونخبة من المفكرين ورواد الأعمال؛ ليقدموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم ضمن 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا، وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل البيئة والتغير المناخي، ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

مشاركات إماراتية رفيعة

وأعلن القرقاوي، أن القمة ستشهد مشاركة شخصيات قيادية بارزة من دولة الإمارات؛ حيث يتحدث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة رئيسية، يستعرض خلالها 7 متغيرات رئيسية ستشكل مدن المستقبل.

كما يتحدث الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في جلسة رئيسية بعنوان: «مسيرة حكمة»، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في جلسة رئيسية «زيارة البابا إلى الإمارات عهد جديد للأخوة الإنسانية».

وتشارك سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، في جلسة رئيسية بعنوان: «اختيار المستقبل الذي سنورّثه».

وكشف رئيس القمة، أن البابا فرنسيس، سيخاطب الحكومات في بث مباشر، ما يؤكد الريادة العالمية التي حققتها القمة، وموقعها منصة جامعة للمعنيين بالتنمية، وتطوير عمل الحكومات.

قادة دول ورؤساء حكومات

وقال القرقاوي: «إن القمة استقطبت أبرز الشخصيات العالمية صاحبة التجارب الناجحة في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تستضيف في جلسات حوارية خاصة وكلمات رئيسية بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وإيبسي كامبل بار، نائب رئيس جمهورية كوستاريكا، ويوري راتاس، رئيس وزراء جمهورية إستونيا، الذين يمثلون الدول الثلاث ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات».

وأشار إلى أن القمة ستشهد مشاركة سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، في جلسة حوارية مع الإعلامي عمادالدين أديب، تتناول الشأن اللبناني والعربي والدولي، ورؤيته لمستقبل عمل الحكومات.

الجيل الرابع للعولمة

وتفتتح أعمال القمة بكلمة عن «الجيل الرابع للعولمة»، يلقيها البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

4 حاصلين على «نوبل»

وتشهد القمة للمرة الأولى، مشاركة 4 شخصيات عالمية، حائزة جائزة نوبل؛ تضم: الرئيس خوان مانويل سانتوس، الرئيس الثاني والثلاثين لكولومبيا، الحائز «نوبل للسلام»، ويتحدث عن كيفية قيادة الأمم من النزاع إلى الوفاق، ودانيال كانيمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون، الحائز «نوبل للاقتصاد»، ويتحدث عن فن وعلم صناعة القرار.

كما يشارك في فعالياتها بول كروغمان، أستاذ الاقتصاد والشؤون الدولية، الحائز «نوبل للاقتصاد»، في جلسة عن الآفاق المستقبلية للتجارة الحرة. وتشارك أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وليما غبوي، ناشطة السلام الليبيرية، التي أسهمت بدور رئيسي في إنهاء الحرب الأهلية الثانية في ليبريا، والحائزة «نوبل للسلام»، في جلسة تتناول دور النساء في بناء مجتمعات ما بعد الحروب.

30 منظمة دولية

ويشارك في فعالياتها ممثلو 30 منظمة دولية، وتتمثل أبرز المشاركات في حوار خاص مع كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، فيما يتحدث أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن مستقبل الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في جلسة «العمل من أجل مستقبل أفضل».

وتشارك أودري أزولاي، المدير العام لليونيسكو، في جلسة رئيسية، فيما يتحدث فرانسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، عن مستقبل الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتحدث ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي ل«برنامج الأغذية العالمي»، التابع للأمم المتحدة في جلسة «مستقبل الغذاء العالمي».

كما يشارك أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وم. سانجيان، الرئيس التنفيذي لمنظمة المحميات الدولية، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي مختلف المنظمات الدولية.

الصين وقيادة العالم تكنولوجياً

ويضيء وانغ جيغانغ، المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية، على تجربة بلاده في المجالات التكنولوجية، في جلسة «صعود التنين.. كيف نجحت الصين في قيادة عالم التكنولوجيا؟»، يستعرض فيها توجهات بلاده ورؤيتها التي مكنتها من تحقيق الريادة العالمية.

اقتصاد المستقبل

ويتحدث برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا، خلال جلسة مستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين الذين سيشاركون في جلسات حوارية رئيسية وتفاعلية تغطي محاور ومنتديات القمة.

القيادة مصدر تحفيز أم سبب للفشل؟

وتضيء القمة على مواضيع مرتبطة بقيادة المستقبل؛ حيث تستضيف في جلسة رئيسية بعنوان: «وصفة القيادة المسؤولة.. ما هي؟» سيمون سينيك الخبير العالمي في القيادة والمؤسسات الدولية، مؤلف كتاب «ابدأ مع لماذا» «Start with Why» الذي يركز على أهمية دور القيادة في إلهام فريق العمل، وتحفيزه؛ لتحقيق الإنجاز.

كما تستضيف «القمة العالمية للحكومات» في جلسة بعنوان: «كيف يصنع القادة؟» توني روبنز، الخبير العالمي في مجالات القيادة الذي درب أكثر من 100 رئيس حكومة وشركة عالمية، وهو من رواد الأعمال، وناشط في العمل الإنساني.

ويشارك جيمس روبينسون، الخبير الاقتصادي والعالم السياسي وكاتب كتاب «لماذا تفشل الأمم؟» في جلسة يستعرض فيها مسببات وعوامل فشل الدول والحكومات، وأفضل السبل لمواجهة هذا التحدي الحيوي.

وتستضيف القمة المصمم العالمي تيم كوبي، في جلسة رئيسية عن مراكز الخدمات الحكومية المستقبلية، وكوبي أفضل مصمم لمراكز الخدمات في العالم؛ حيث صمم مراكز شركات عالمية رائدة؛ مثل: «آبل»، و«كوكاكولا»، و«نايكي» وغيرها.

ضيوف شرف القمة.. قصص نجاح حكومي

ويقدم وزراء ومسؤولون في الدول الثلاث، ضيوف شرف القمة على امتداد أيام انعقادها، خلاصة التجارب التنموية والتطويرية التي قادتها بلادهم، ويشاركون خبراتهم ومعارفهم ومنهجيات عملهم في إيجاد الحلول لمختلف أشكال التحديات.

إستونيا..ريادة ذكية

ويشارك وفد جمهورية إستونيا في جلسات عدة خلال اليوم الأول، تتناول تجربة البلاد في تطوير قطاعات العمل، ويتحدث رينيه تاميست، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، عن المستقبل الإلكتروني.

ويستعرض سيم سيكوت، الرئيس التنفيذي للمعلومات، الأبعاد الاقتصادية لتطبيقات الحلول الذكية في جلسة «إستونيا.. الإقامة الإلكترونية بوابة للنمو الاقتصادي»، فيما يشارك مارك هيلم، المدير العام لشركة نورتال في جلسة «الرقمنة.. أهم صادرات إستونيا إلى العالم».

كوستاريكا.. تحقيق الاستدامة

في ثاني أيام القمة، يشارك وفد جمهورية كوستاريكا، ضيف شرف القمة، في عدد من الجلسات؛ حيث تتحدث بيلار غاريدو، وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في جلسة «الحوكمة في كوستاريكا»، فيما يستعرض فيليبي كارازو، المدير التنفيذي ل«Fundecor» المختبر المتخصص في النظم البيئية المتكاملة، قصة نجاح كوستاريكا في تحقيق الاستدامة البيئية.

وفي جلسة «تمكين المرأة أساس التنمية المستدامة» تتحدث لورينا أغويلار، وزيرة العلاقات الخارجية وشؤون العبادة، عن تجربة كوستاريكا وتوجهاتها في هذا المجال.

رواندا... من الإبادة إلى الريادة

ويشهد ثالث أيام «القمة العالمية للحكومات»، مشاركة ممثلي جمهورية رواندا ضيف شرف القمة في جلستين تضيئان على تجربتها التنموية، ويتحدث جيرالدين موكيشيما، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، وبيليز كاريزا، رئيس قطاع السياحة في مجلس التنمية، في جلسة «قصة رواندا.. من الإبادة إلى الريادة»، عن المراحل التي مرت بها البلاد، منذ اندلاع الحرب الأهلية وما تلاها من جهود لإعادة البلاد إلى سكة التنمية.

ويشارك كلير اكامانزي، المدير التنفيذي لمجلس التنمية، تفاصيل قصة نجاح السياحة على الطريقة الرواندية، ويستعرض السياسات والأدوات المبتكرة التي وظفتها في استقطاب السياحة العالمية.

مواهب المستقبل

وتنظم القمة عشرات الجلسات المتخصصة والحوارات التفاعلية التي تغطي محاورها الرئيسية والقطاعات المستقبلية الحيوية؛ حيث يتحدث رايان روسلانسكي، نائب رئيس شركة «لنكد إن» عن سبل بناء منظومات تعليمية للمواهب الاستثنائية، فيما يشارك ستيفن ستروغاتز، بروفيسور الرياضيات التطبيقية في جامعة كورنيل، الحضور مفهوم «العشوائية المنظمة»، وكيف ستكون منهجاً لحكومات المستقبل.

التكنولوجيا تغير العالم

وتعقد القمة جلسة خاصة تتحدث فيها ليسا جاكسون، نائبة رئيس شركة «أبل»، فيما يستعرض غريغ وايلر، مؤسس «وان ويب» للاتصالات العالمية، رؤيته لدولة المستقبل التي تضمن الوصول إلى الإنترنت لكل مواطنيها.

ويتحدث فيرن براونيل، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة دي ويف «D-Wave System» عن آثار التكنولوجيا في المستقبل، في جلسة «كيف ستغير الحوسبة الكميّة مستقبل العالم؟».

وفي جلسة «الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة والرفاه» يستعرض د. مومو فويسيتش، رئيس العلماء في شركة «Viome»، الفرص التي توفرها تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز صحة البشر، وتحسين جودة حياتهم، فيما يتناول د. هارالد شميدت، أستاذ مساعد في الأخلاقيات الطبية والسياسات الصحية، في جلسة أخرى، مستقبل الرعاية الصحية؛ المتمثل بالعلاج التشخيصي.

مجتمعات المستقبل.. الإنسان أولًا

وتركز القمة على الإمكانات التي تقدمها التكنولوجيا لعمليات تصميم المستقبل، وتستضيف في جلسة «فن عرض البيانات في وضع الخطط والسياسات» ديفيد مكاندليس، الصحفي والخبير المتخصص في فنون عرض البيانات.

وفي جلسة «تصميم مجتمعات المستقبل.. الإنسان أولًا»، يتحدث دون نورمان، مدير مختبر التصميم في جامعة كاليفورنيا، عن مدن ومجتمعات المستقبل التي تتبنى الإنسان محوراً لتصميمها وبنيتها.

كما تتحدث في الإطار ذاته ساسكيا ساسين، عالمة الاجتماع المتخصصة في العولمة والهجرة العالمية، في جلسة «تصميم مدينة عالمية لمواطنين عالميين».

التجارة العالمية.. قوة للإنسانية

وتركز القمة على استشراف مستقبل التجارة العالمية، وتعقد جلسات عدة تغطي هذا القطاع، من ضمنها «تأثير التكنولوجيا والتعاملات الرقمية في مستقبل التجارة»، تتحدث فيها بيتينا واربيرغ، الباحثة في علم «البلوك تشين» ورائدة الأعمال، فيما تنظم جلسة «التجارة العالمية.. قوة للإنسانية»، يشارك فيها مايكل فرومان، نائب رئيس مجلس الإدارة في «ماستر كارد».

مصير الحقيقة بين الإعلام والتكنولوجيا

وتركز القمة على موضوعات العلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا، وتستشرف ملامح إعلام المستقبل، وتعقد جلسة «سباق الأخبار الفيروسية.. ما مصير الحقيقة؟»، يتحدث فيها جيرارد بيكر، رئيس تحرير «وول ستريت جورنال».

كما تنظم جلسة «الفضاء الرقمي المتوحش.. ساحات لتجنيد المتطرفين»، تستضيف د. إيرن سالتمان، مدير سياسة محاربة الإرهاب والتطرف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيسبوك»؛ للحديث عن تحديات مكافحة التطرف في وسائل التواصل.

ويشارك البروفيسور بين ويلينغتون، من معهد برات للفنون في نيويورك، في جلسة تتناول التغييرات التي طرأت على الإعلام مع ثورة البيانات، بعنوان: «قصة صحفي مع البيانات.. الأسرار التي غيرت الأخبار».

16 منتدى

وتنظم القمة 16 منتدى دولياً، تنطلق فعالياتها من الجمعة 8 فبراير، وتتواصل على امتداد أيام انعقادها، تشمل الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والشباب العربي، ومنصة السياسات العالمية، والتغيّر المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، والرابع للمالية العامة في الدول العربية، والتوازن بين الجنسين، والصحة العالمية، والخدمات الحكومية، وأستانا للخدمة المدنية، والمهارات المتقدمة، ومستقبل الوظائف، ومستقبل الاتصال الحكومي، والمرأة في الحكومة، ومستقبل العمل الإنساني.

متحف المستقبل

وتشهد القمة في دورتها السابعة، تنظيم عدة فعاليات رئيسية؛ تشمل: متحف المستقبل الذي يقدم للمشاركين وحضور القمة تجارب تفاعلية غير مسبوقة، تفتح أمامهم نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.

ويركز المتحف هذا العام، على موضوع مستقبل صحة البشر، وتعزيز قدراتهم الجسدية، ويضيء على التطورات التي تحولت من خيال علمي إلى ابتكارات جذرية، ستغير مفهوم العلوم والتكنولوجيا؛ مثل: استخدام تقنية الطباعة الثلاثية، لصناعة أعضاء وأنسجة حية، ويستعرض رحلة تطور البشرية من الماضي إلى المستقبل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

ابتكارات الحكومات الخلاقة

كما تشهد تنظيم ابتكارات الحكومات الخلاقة التي تقدم أفضل الحلول المبتكرة التي طورتها حكومات العالم؛ لمواجهة تحديات متنوعة، لتصبح نماذج قابلة للتطبيق عالمياً، في التنقّل الذكي والرعاية الصحية والخدمات التي تسهل حياة الناس.

وتقدم ابتكارات الحكومات الخلاقة 9 تجارب نوعية ملهمة، تمثل حلولاً للتحديات التي تواجهها البشرية، في مجالات عدة؛ أهمها: الصحة، والزراعة، وإدماج اللاجئين، وتمكين الإنسان من الاستفادة من الثورة الرقمية، وأمن البيانات.

منصة معرفية

ونجحت القمة على مدى السنوات الست الماضية، في تشكيل منصة معرفية هادفة لمساعدة الحكومات على تطوير مناهج عملها وأدواتها، واستشراف التحديات المستقبلية، وبحث أفضل الحلول لمواجهتها، لتصبح عنواناً ووجهة رئيسية للدول والحكومات الساعية إلى صناعة مستقبل أفضل.