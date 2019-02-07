المقاهي الثقافية الإماراتية تتحدى مواقع التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

ظاهرة المقاهي الثقافية أصيلة وقديمة في الوطن العربي، ومرتبطة بالذاكرة الثقافية والإبداع في مجالات الأدب والفن المختلفة، حيث تحضر أسماء بعض المقاهي التي نالت شهرتها من كونها شكلت في فترات سابقة نقطة التقاء لمجموعات من الكتاب والأدباء الذين كانوا ينتجون فيها، ويناقشون مختلف القضايا المجتمعية، ومن ثم تتحول جلساتهم بعد ذلك إلى مواضيع رأي عام تتداولها الصحافة الثقافية بعناية بالغة، وتجتذب القراء إليها.

هناك أمثلة عديدة على تلك المقاهي من بينها «الفيشاوي» و«ريش»، و«علي بابا» في القاهرة، والأخير اكتسب شهرته من تواجد المثقفين فيه، ومن بينهم الأديب الراحل نجيب محفوظ الذي اعتاد أن يرتاده في الصباح الباكر، وأصبح المقهى مكاناً ملائماً لمعجبي وقراء محفوظ الذين ينتهزون فرصة تواجده هناك ليلتقوا به، وهناك أيضا مقهى «الهافانا» في دمشق، وكان من رواده أدباء وفنانون معروفون من بينهم الشاعر بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، والشاعر القروي، ومحمد مهدي الجواهري، ومحمد الماغوط، وغيرهم الكثير. وفي تونس مقهى «العالية» في سيدي بوسعيد، المطل على البحر، والذي شهد زيارة كتاب ومفكرين عالميين أمريكيين وفرنسيين، والذي يعتبر من أشهر المقاهي الثقافية.

لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن معظم المقاهي الثقافية في الوطن العربي لم تعد تنتج ثقافة، بمعنى أنها لم تعد كما يبدو تغري الكتاب والمثقفين باللجوء إليها، وممارسة نفس الطقس التثقيفي الطليعي الذي كان يقوم به نظراؤهم في السابق، وشهدت أغلب تلك المقاهي اختفاءً لطابعها الخاص ذاك، أو تضاؤله إلى أقصى الحدود، بحيث تشهد في بعض الأحيان تواجد بعض القراء على شكل مجموعة صغيرة، أو غالبا على شكل أفراد غير منتظمين، يكتفون باستخدام المجال العام في المقهى للقراءة، خصوصاً إذا كان الجو هادئا وبعيدا عن صخب بقية رواد تلك المقاهي.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن لم هجر المثقفون الإقامة في المقاهي، واكتفوا بممارسة أدوار العابرين، وتركوا المجال لغيرهم ممن يكتفون بالتلقي والقراءة فقط؟

الإجابة عن هذا التساؤل تمر حتما بالحديث عن تراجع الشغف بالقراءة بشكل عام، في ظل ظهور وتضاعف الاهتمام بوسائل الاتصال المختلفة، وبمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت في حد ذاتها منصات للقاء الثقافي، وتبادل المعارف مع المختصين وغير المختصين، إضافة لدور وسائل الترفيه والمعلومات الأخرى المختلفة التي وفرتها الثورة الرقمية، في تحويل اهتمام الغالبية عن قراءة الكتب، وعن حضور جلسات المثقفين في المقاهي التي غالبا يصاحبها الضجيج والنقاشات، وهو ما لا يستسيغه البعض ممن تعودوا على أخذ المعلومات من مصادر الإنترنت، وحضور النقاشات الافتراضية الثقافية، التي لا تكلفهم سوى فتح الهاتف المتحرك وربطه بالشبكة ودخول ساحات مواقع التواصل.

وربما هذا ما دفع بعض المقاهي في الإمارات إلى البحث عن تصاميم خاصة بها تتحدى مواقع التواصل عبر آليات عدة تنتج الشغف من جديد لدى المثقفين ولدى القراء، وتعيد ربطهم بالكتاب وساحاته المعرفية، وتوفر إلى جانب الجو الهادئ الملائم للقراءة، أمكنة مناسبة للندوات الثقافية وتجمعات المثقفين والكتاب والمفكرين، وقد برزت في الآونة الأخيرة مقاه تميزت بديكوراتها المختلفة، من بينها مقهى الراوي في منطقة المجاز في الشارقة، حيث يطل الجالس على منظر الماء بأجوائه الملهمة في جريانه، وتحيطه ديكورات وإكسسوارات يظهر فيها الكتاب وكأنه السيد بلا منازع في المكان، ويضم المقهى، الذي صمم بطابع هندسي يمزج بين فضاء المكتبة وعمارة المقهى الحديث، العديد من الأرفف التي توزعت فوقها عشرات الكتب الثقافية والأدبية، ويوفر كذلك مكانا مناسبا للندوات الفكرية والأماسي الشعرية ولقاءات المثقفين.

ومقهى «كتاب» التابع لدار كتاب للنشر، حيث يقع المقهى في وسط مكتبة عامة، ويضم إلى جانب ذلك قاعة للندوات والنقاشات الفكرية. إضافة لذلك هناك مقهى في منطقة مويلح في الشارقة، اتخذ لنفسه اسما يجمع بين مكنونات جمال الطبيعة مع إظهار مكانة الكتاب وهو «حديقة الكتاب»، وهو يوفر أمكنة هادئة ومناسبة للقراء من مختلف الفئات والأعمار، وقد صمم على شكل حديقة تتزين بالأشجار وألوان الأزهار المختلفة لتعزيز الإحساس بوجود الطبيعة، وتمكين الزوار من أن يعيشوا أجواء طبيعية مريحة وسط مجموعة من الكتب الموزعة على أرفف المقهى، وفي جمع صريح بين الفن التشكيلي والأجواء الجاذبة للقراء يأتي مقهى «آرت هاوس» في أبوظبي بتصميم فريد من نوعه يوحي للداخل إليه بأنه في جاليري فني، يمزج بين الهدوء والإبداع في اللوحات المحيطة بالمكان والإكسسوارات كذلك.

وربما يُمكن هذا التغيير الذي ظهر في طبيعة المقاهي وربطها بالأجواء الطبيعية الملهمة، واستحداث ديكورات وإكسسوارات خاصة لها، ومرتبطة بالكتاب كما في حالة المقاهي الإماراتية، من إعادة اجتذاب القارئ عن طريق ربط ثقافة النزهة والترفيه والاستمتاع بالأجواء الخارجية مع الكتاب كرمز للثقافة، ومن ثم تحفيز المثقفين والنخبة لممارسة دورهم من جديد في الواقع الحقيقي، وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الجلسات المنزلية الخاصة والمحدودة.