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هي لحظة واحدة فقط تلك التي قررت فيها روز اليوسف هجر المسرح والتحوّل إلى الصحافة، بإصدارها الصحيفة الشهيرة التي تحمل اسمها.

في مذكراتها تروي أنها كانت صحبة زملائها الفنانين والأدباء في محل حلواني حين دخل بائع صحف ينادي على بيع صحيفة، ولم تشأ أن «تكسف» البائع فاشترت نسخة منه، واستوقفها في الباب الفني من الصحيفة ما يعج به من إشاعات وأقاويل عن الفنانين، فخطر في نفسها خاطر: لماذا لا يكون للفنانين مجلة ترد عنهم الحملات المغرضة؟

أفصحت عما تفكر فيه لمن حولها في محل الحلواني، ليصبح ذلك موضوعاً للتندر والسخرية، فدون إصدار الصحيفة متاعب وصعوبات كبيرة، لكن سرعان ما أصبح النقاش جدياً، بالبحث في الكلفة المالية اللازمة لذلك، ثم انتقل إلى اسم الصحيفة المقترحة.

من بين الحاضرين كان زكي طليمات الذي تزوجته بعد طلاقها من محمد عبد القدوس، الذي قال إنه لكي تحقق المجلة رواجاً يجب أن تعنى بما وصفه ب «الأدب العالي»، لأن الجمهور متعطش لمثل هذا الأدب، واقترح أن تسمى المجلة «الأدب العالي».

هذا الاقتراح أصبح موضع سخرية من الحضور، وعلى سبيل «القفشات» سال أحد الحاضرين: «والأدب العالي ده بيطلعوا له بسلم برضه؟»، وقال آخر: «هو كم دور يا أستاذ؟».

لكن صاحبة الاقتراح قطعت السجال الساخر بالقول: لماذا لا أسميها «روز اليوسف»؟

لم يوافقها على الاقتراح سوى واحد من الحضور تقول عنه إنه عوّدها على عدم الاعتراض على كل ما تقوله.

احتاجت روز اليوسف وقتاً كي تفصل بين روز اليوسف المرأة وروز اليوسف المجلة. وتروي أنها كانت ذات يوم في طريقها إلى منزلها، حين سمعت أحد باعة الصحف ينادي: روز اليوسف.. روز اليوسف، فحسبت أنه ينادي عليها، فتوجهت إليه بشيء من الحدة: «جرى أيه يا واد.. عاوز أيه من روز اليوسف؟».. فأجابها المسكين: روز اليوسف ياست. مش عايزاها؟

ولم تفطن لما يقصده إلا عندما وجدته يستل نسخة من المجلة ويقدمها لها كي تشتريها.

المجلة التي بدأت أعدادها بالاهتمام ب«الأدب العالي» حسب اقتراح طليمات، سرعان ما غيّرت مسارها لتتحول إلى مجلة فكاهية لتصبح قريبة من الجمهور الذي أقبل عليها، لأنها ناسبت ذائقته، وفي وقت لاحق ستنخرط المجلة في الشأن السياسي، منحازة لسعد زغلول، وتصبح هدفاً للمكائد والتضييقات.

صدرت روز اليوسف أول مرة في 1925، وما زالت تصدر حتى اليوم، ربما تجسيداً لنبوءة صاحبتها التي قالت: «هناك فرق بين شخص يموت وينتهي وشخص مثلي يموت ولكن يظل حياً بسيرته وتاريخه».

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