عدد جديد من «حروف عربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر العدد الجديد من مجلة «حروف عربية» عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وجاء ملف العدد بعنوان «حروف عربية بأنامل إفريقية» أعده الباحث محمدن أحمد سالم، تناول فيه كيف تعرفت البلاد الإفريقية إلى الخط العربي وفنونه، ورصد أبرز العمائر والمساجد والمقابر التي ازدانت بالخطوط، وأهم الخطاطين الذين ظهروا في إفريقيا.

وتضمن العدد دراسة للباحث العراقي الدكتور حسين علي جرمط بعنوان (عرض سن القلم ودوره في تنوع الخط العربي)، وأجرى الصحفي هشام عدرة حوارًا مع الفنان السوري وليد الأغا.

وقدم الأديب الإماراتي محمد المر قراءة في كتاب (الحروفية العربية... فن وهوية) للباحث اللبناني الدكتور شربل داغر، يقول المر:» في مقدمة الكتاب التي كتبها المؤلف عام 1989 ذكر فيها أن الوقت قد حان لكتابة مؤلف عن ظاهرة الحروفية الفنية، لأن عدد ممارسي هذا الاتجاه الفني كان فيما مضى يزيد قليلا على سبعين فنانا، ولا شك أن العدد حاليًا في مختلف الدول العربية والإسلامية قد تخطى هذا الرقم كثيرًا، ولكن البدايات كانت متواضعة جدًا».