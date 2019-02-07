«الوطني» يقرّ مشروع قانون مزاولة مهنة الطب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة أمس الأربعاء التي استمرت نحو ساعتين، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وثمّن المجلس جهود قيادتنا الرشيدة، في الحفاظ على البيئة وصون الموارد البيئية.

وقالت القبيسي بمناسبة يوم البيئة الوطني الثاني والعشرين، الذي وافق الرابع من فبراير: إن البيئة جزء لا يتجزأ من تاريخنا وإرثنا وتراثنا الوطني، الذي يجب المحافظة عليه، ما أسهم في ريادة الإمارات عالمياً في جهود حماية البيئة وتطبيق استراتيجيات الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية.

تناغم في العمل

وقال عبد الرحمن العويس، في بداية الجلسة، إنه شيء مفرح أن يكون هناك تناغم بين أعضاء المجلس والحكومة، في النقاشات البناءة والهادفة.

الأخطاء الطبية

وتبنى المجلس توصية بناء على ردّ العويس على سؤال موجه عن «الأخطاء الطبية» تنص على «استحداث وزارة الصحة لقاعدة بيانات مركزية تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة، توضح تخصصاتهم والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها، والمخالفات الصادرة بحقهم، ليتمكن المريض من معرفة السجل العملي للطبيب المعالج والتخصصات المعتمدة من الوزارة».

وقال العويس: ينظم القانون آلية التعامل مع المخالفات المرتكبة، وهناك لجنة مختصة بالنظر في الأخطاء، ومدى وقوع الخطأ وجسامته، وفي حالة تم إثبات ارتكاب خطأ طبي جسيم، يحول تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى النيابة العامة، وهناك عقوبات جزائية وإدارية وتأديبية، توقع على الطبيب المختص، وبالنسبة للمهن المرتبطة بالمهن الطبية هناك قانون خاص لها.

وأوضح أن هناك بعض المبادرات طرحت في قمة الحكومة الأخيرة، تقترح أن يكون هناك تنسيق مع اللجنة، وهناك تطوير آلي في هذا المجال، ومن حق المريض أن يطلع على كل ما من شأنه أن يعزز الشفافية، وهناك مبادرة من الوزارة في هذا السياق، لرفع نسبة الشفافية لممارسي المهنة، حتى نعرف أن الطبيب له خصوصية.

الأدوية الخطرة

وأكد العويس ردا على سؤال عن آلية الوزارة في الرقابة على العقاقير الخطرة وشبه الخطرة، أن موضوع الأدوية المراقبة أحد أكبر التحديات، لوجود من يسيئون استخدام آلية الرقابة الحكومية، والحكومة قامت بالكثير من الأمور، وهناك شركاء في هذا الموضوع للحرص على السلامة.

والإمارات من أوائل الدول التي تحدّث الأدوية والمواد المسجلة مواد مخدرة، بالتناغم مع وزارة الداخلية، وهناك ضبطيات للمواد الطبية، والتحدي الأكبر العقاقير التي تباع عن طريق الإنترنت، وهناك ضبطيات مرتفعة جدا ونسعى إلى تثقيف المجتمع بأن الأدوية التي تشترى عن طريق الإنترنت، مغشوشة.

مزاولة المهنة

وحسب مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصاً له، ويهدف إلى تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع.

وحدد المشروع اشتراطات في طالب الترخيص، منها أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري، بما في ذلك طب الأسنان، معترفاً بها في الدولة. كما حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ويلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريراً مفصلاً بشأن حالته الصحية.

عقوبات

وغلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليونين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة، دون الحصول على ترخيص ولم تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه.

«الوطني» يبحث تعزيز العلاقات مع كازاخستان

استقبلت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، غولشارا عبد يخاليقوفا سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان في مقر المجلس بأبوظبي والوفد المرافق لها الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في جميع القطاعات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن الجوار والشرعية الدولية.