«جاليري ورد» يفتتح معرض «تسامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «جاليري ورد» في دبي عن افتتاح المعرض الجماعي «تسامي»، الذي يقام برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحي دبي للتصميم، ويشارك فيه 21 فناناً ينتمون إلى ثماني دول، وتتواصل فعالياته حتى السابع من مارس/آذار المقبل.

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يأتي دعمنا لهذا المعرض؛ انطلاقاً من محاور «عام التسامح» في الإمارات، ولترسيخ الأفكار المتصلة به، وإبراز الدور المحوري الذي تقوم به في دعم ونشر القيم والمبادئ القائمة على السلم والتفاهم، ونشر الوعي، وإتاحة الفرص للتبادل الثقافي والفني على الصعيدين العربي والدولي. ومن جهة أخرى، فإن المعرض يؤكد التزامنا بدعم المواهب الشابة، وإيجاد منصات مثالية؛ لعرض إبداعاتهم وأعمالهم أمام الجمهور، والإسهام في جعل دبي مدينة راعية للمواهب الفنية على مستوى المنطقة والعالم».

وقال ياسر عسكر المدير التنفيذي ل«جاليري ورد»: «جاءت فكرة المعرض منذ أكثر من عام، وبما أنها مرتبطة بالتسامي والتسامح، لم يتردد الفنانون بالمشاركة فيه، ووجدنا استجابة فورية من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح؛ لرعاية المشروع، كما أبدت هيئة الثقافة والفنون في دبي درجة عالية من المرونة في التعامل مع المشروع، تأكيداً لدورها المحوري والمهم، في إقامة الشراكات مع القطاع الخاص؛ لتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية، ما ساعد في إنجاز المشروع في زمن قياسي».

وتضم قائمة الفنانين المشاركين: علاء شرابي، عمار العطار، عزة عيسى، فادي مليك، هاشل اللمكي، إسماعيل الرفاعي، جانيت بلوتو، جهيدة البيطار، مروة عادل، مهند عرابي، معتصم القبيصي، نزار صابور، نور بهجت المصري، نورا بي، باتريشا ملز، راجو الكس، سماح حمدي، شيرين صفي الدين، ووائل انسي.