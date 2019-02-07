وفد من قبيلة العوامر يزور قصر الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من أبناء قبيلة العوامر، يترأسه الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، «قصر الحصن» أهم صرح ثقافي وتاريخي في أبوظبي.

اصطحب إداري قصر الحصن، الشيخ مسلم بن حم وأبناء قبيلة العوامر في جولة، داخل القصر الذي يروي صفحات الماضي العريق في أبوظبي، ويرسم صورة جميلة عن مجتمع الإمارة وبداياتها وتاريخها وإرثها الثقافي القديم الأصيل.

شاهد أعضاء الوفد المقتنيات القيمة الدائمة التي تؤكد ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى عدد من المقتنيات الشخصية في غرفة الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بجانب بعض المقتنيات في غرفة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما زاروا المعرض والمجمع الثقافي «البدايات»، الذي يقدم بين أركانه مجموعة من الأعمال المتميزة لفنانين إماراتيين، إضافة إلى «بيت الحرفيين»، الذي يسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية في الدولة.

وقال الشيخ مسلم بن حم إن قصر الحصن يعد بمثابة القلب النابض في أبوظبي، والشاهد الحي على محطات تاريخية مهمة وحاسمة في مسيرة الدولة ككل، حيث بنى الآباء والأجداد هذا المَعلم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.