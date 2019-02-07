معارض للمقتنيات الشخصية الأثرية

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أثارت مكتبة الفنان المصري حسن كامي كثيراً من الجدل والإعجاب والتساؤلات بعد وفاته، حول مصيرها وكنوزها الثقافية والفنية والتاريخية قبل أن تؤول إلى مكتبة الاسكندرية، ولسنا هنا لذكر ما دار في ذلك الجدل.

هذه المكتبة تعود إلى مستشرق يهودي يدعى فيلدمان أنشأها في القرن التاسع عشر لتكون أحد المراجع التي يرجع لها المستشرقون في الغرب، وبعد وفاته آلت إلى شارل بحري الذي باعها للفنان حسن كامي الذي أهداها زوجته فأدارتها بعناية حتى وفاتها في العام 2012.

تضم المكتبة أكثر من أربعين ألف عنوان بينها كتب قيّمة ولوحات فنية نادرة ومخطوطات ووثائق.

مثل هذه المقتنيات من كتب ومخطوطات ولوحات نادرة ووثائق توجد لدى كثير من الأشخاص في مختلف الدول، جمعوها بمجهود شخصي ومن أموالهم الخاصة، إما حباً في الثقافة وكل ما يتعلق بها وبالتراث والنوادر، أو رغبة في الاستفادة منها تجارياً.

لا يقتصر الأمر على كل ما هو ورقي، بل يتعداه لدى كثير من الأشخاص إلى ما هو أبعد من ذلك، من عملات نقدية وتذكارات وطوابع بريدية وأوسمة وكل ما يعتبر تحفاً ونوادر كالكاميرات الفوتوغرافية وكاميرات الفيديو والراديوهات والتلفزيونات والهواتف وغيرها مما يمكن أن يطلق عليه «أنتيك» بلغتهم.

مثل هذه المجموعات والممتلكات تُعَد كنوزاً من نوع آخر يجب الاهتمام بها وتعزيز هواية جمعها من قبل الجهات الرسمية في الدول عن طريق تسهيل جمعها واقتنائها من خلال المعارض التي من الممكن أن تقام ويُدْعَى لها هؤلاء لعرض مقتنياتهم وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم وتراثهم وآثارهم وما كان يستخدمه أجدادهم من آلات ومواد وأجهزة.

يمكننا إقامة معارض من خلال فتح باب التقدم بطلب عرض مقتنيات شخصية، ثم تقوم لجنة متخصصة بالفرز والاختيار، وبهذا نستطيع جمع أهم المقتنين في مكان واحد لتسهيل عملية تواصلهم معاً، إضافة إلى إمكانية بيع وشراء هذه المقتنيات التي من الممكن أن تستفيد منها حتى المكتبات والمتاحف الوطنية والعامة في كل دولة.

المقتنيات الشخصية في بعض الأحيان تفوق في أهميتها كثيراً مما نجده في محال بيع هذه التحف التي أصبح أكثر ما تحتويه التحف والمعروضات الهندية والأفغانية والشرق آسيوية، وتغيب عنها في كثير من المحال المعروضات المحلية التي باتت متوفرة في محال قليلة جداً تهتم بالحرف المحلية والصناعات القديمة.

نتمنى أن نرى في القريب العاجل معارض كبرى شاملة تتبناها مؤسسات رسمية أو أهلية تهتم بالمقتنيات الشخصية للأفراد ويتم من خلالها السماح بالبيع والشراء حتى يتسنى لكل المهتمين التعرف عليها واقتناء ما يمكنهم اقتناؤه.

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