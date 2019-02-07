البرلمان الفرنسي يقر قانوناًً لمنع التظاهرات كإجراء وقائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر البرلمان الفرنسي بغالبية ساحقة، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانونٍ؛ لمعاقبة المسؤولين عن أعمال التخريب، خاصة خلال التظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.

وامتنع 50 نائباً من الحزب الحاكم «الجمهورية إلى الأمام» عن التصويت؛ تعبيراً عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي. ويخشى الكثير من النواب أن يمهّد هذا القانون، لإخضاع حكام المناطق الذين يمثلون الدولة في المستقبل «لنظام تحركه نيات سيئة».

وفي المقابل، صوّتت الغالبية الساحقة من حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه الوسطي «الحركة الديمقراطية» وحزب المعارضة اليميني «الجمهوريون» على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانوناً «جائراً»، فيما اعتبره الحزب الشيوعي «مناهضاً للسترات الصفراء» وفيه «توجه سلطوي». ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه «قانون الخوف» الذي هو «رد من سلطة تعمل تحت الضغط». ورأى النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن «هذا القانون لا يفيد بشيء» وهو «أحمق بشكل مأساوي».

وعدا عن منحه حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح هذا القانون أيضاً بإجراء عمليات تفتيش؛ للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضاً إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.

وسيرفع القانون من جديد إلى مجلس الشيوخ في 12 مارس/آذار لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع؛ لأن تظاهرات «السترات الصفراء» لا تزال متواصلة.

ويأتي ذلك فيما يستعد عشرات الآلاف للتظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية، وبمشاركة «السترات الصفراء». (أ.ف.ب)