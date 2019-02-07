242 وفاة وآلاف الإصابات بإنفلونزا الخنازير في المغرب والهند واليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدمت الكويت أكثر من ألفي طائر بسبب فيروس «انفلونزا الطيور»، واعلن المغرب ارتفاع عدد الوفيات بانفلونزا الخنازير إلى 16 حالة، واعلنت اليابان إعدام 25 ألف خنزير، واعلنت الهند وفاة 226 شخصا واصابة 6000 جراء تفشي المرض في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة الكويتية امس الاربعاء، إن السلطات أعدمت اكثر من الفي طائر بسبب الاصابة بانفلونزا الطيور. وأشار إلى حملة مشتركة على سوق الطيور حيث أفرغت الأقفاص من محتوياتها لتنفيذ الإعدامات الجماعية للطيور ووضعها في أكياس كبيرة ونقلها إلى مدفن النفايات. وأوضح ان الاعدامات نفذت بعد ظهور نتيجة تحليل أحد الطيور على أثر شكوى وصلت للهيئة من أحد الزبائن، وأثبتت العينة وجود الفيروس. وبين أن الحملات ستستمر لمكافحة المرض، كما سيتم القيام بجولات متكررة إلى السوق حتى يتم التأكد من خلو الطيور منه.

وفي المغرب أعلنت الحكومة عن ارتفاع عدد الوفيات بمرض انفلونزا الخنازير (اتش 1 إن 1) الى 16 حالة، فيما لا تزال 36 حالة إصابة تخضع للعلاج». ودعت مواطنيها إلى عدم القلق بسبب المرض لافتة إلى أن «الوضعية الوبائية عادية ومشابهة لما هو مسجل على المستوى الدولي». وشددت على انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز نظام المتابعة الصحية والرصد الوبائي من خلال حملة استباقية متواصلة.وفي اليابان قالت الحكومة، إن انفلونزا الخنازير انتشرت في خمس مقاطعات من بينها أوساكا، مضيفة أنها ستعدم 10 الاف خنزير لوقف انتشار المرض. واشارت الى اعدام 15 الف خنزير في المزارع المتضررة منذ ظهور المرض في سبتمبر الماضي. (وكالات)