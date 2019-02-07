تأهل الإماراتية عائشة الشامسي في «أمير الشعراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلقت أمس ثانية حلقات برنامج «أمير الشعراء»، حيث أعلن عن تأهل الشاعرة الإماراتية عائشة الشامسي إلى المرحلة الثانية من البرنامج، إثر حصولها على 73 درجة، والشاعر العراقي سعد جرجيس الذي حصل على 58 درجة، وذلك بعد أسبوع كامل من انتظار نتائج التصويت التي جُمعت مع درجات التحكيم.

استمعت لجنة التحكيم إلى شعراء الحلقة، وهم : ابتهال تريتر من السودان، وخلود بناصر من المغرب، وعبد المنعم حسن من مالي، وهاني عبد الجواد من الأردن.

وذهبت أعلى الدرجات للشاعرة ابتهال تريتر التي حصلت على 47 درجة، فيما حصلت خلود بناصر على 45 درجة، تلاها هاني عبد الجواد بحصوله على 42 درجة، وأخيراً عبد المنعم حسن الذي حصل على 38 درجة.

حضر الحلقة الثانية اللواء فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، ود. غسان الحسن عضو لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، وأعضاء من السلك الدبلوماسي في السفارة السودانية في أبوظبي.

وأفرد «أمير الشعراء» في حلقته الثانية مساحةً للحديث عن أهم حدث عاشته الإمارات منذ إعلان عام التسامح، وهو زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي أقام قداساً في مدينة زايد الرياضية، إضافة إلى زيارة الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الوقت ذاته، حيث تحدثت مقدمة البرنامج لجين عمران على تلك الزيارة وأهميتها.