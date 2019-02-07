البحرين: السجن لمتهمين قبضا أموالاً من قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أمس الأربعاء، بالسجن ثلاث وخمس سنوات، لمتهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري، فيما أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى السجن غيابياً 7 سنوات على متهم شارك آخرين في تفجير سلندر في منطقة دمستان لأغراض إرهابية بعد ضبطه على الرغم من مرور 4 سنوات من الواقعة.

وأعلن المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية، أن المحكمة عاقبت بالسجن خمس سنوات المتهم الأول بعد ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر، وبحوزته أموال حصل عليها من وزير قطري سابق للتأثير في الانتخابات البرلمانية .

وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني ثلاثة أعوام، ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط معه في المطار.

من جهة أخرى،أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى السجن غيابيا 7 سنوات على متهم شارك آخرين في تفجير سلندر في منطقة دمستان لأغراض إرهابية بعد ضبطه على الرغم من مرور 4 سنوات من الواقعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 22 سبتمبر 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بوضع عبوة غاز متفجرة في مكان عام بقصد إيذاء الأشخاص وإتلاف الممتلكات وبث الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر.(بنا)