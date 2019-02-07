«الفراغ» موضوع جائزة الشارقة للنقد التشكيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، موضوع الدورة العاشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، والذي يتمحور حول «مفهوم الفراغ في التشكيل العربي».

وقال محمد القصير أمين عام الجائزة، مدير الإدارة: «تعكس الجائزة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أهمية دعم الفنون والثقافة، وهي إذ تقوم على دعم النقاد التشكيليين، فإنها تأتي ضمن سياق مشروع الشارقة الثقافي، حيث عكست منذ انطلاقتها الأهمية الحضارية للنشاط النقدي الذي يعاين ويبحث في المنجز الفني».

وتابع: «تولي الجائزة البحث الفني والبصري مكانته وتبرز جهود الكتاب والنقاد والأكاديميين فيه، وتعمل على تعزيز دور النقد باعتباره موازياً إبداعياً للعملية الفنية، وتسعى إلى استقطاب الجهود المختلفة ومتابعة الأفكار المميزة وتحفيز البحث النقدي التخصصي في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، وإبراز دور المبدعين، كما ترمي إلى إيجاد لغة مشتركة بين النقاد من جهة وبينهم وبين القارئ المهتم من جهة أخرى».

وحدّدت إدارة الشؤون الثقافية آخر أغسطس المقبل، موعداً نهائياً لاستقبال بحوث المسابقة.