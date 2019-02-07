جلسات ثقافية للنساء..بلا ثرثرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مها عادل

الصداقة قيمة مهمة بحياتنا تضيف لحياة البشر الكثير من الشعور بالأنس والمودة والأمان والدعم، فجماعات الأصدقاء تشبع رغبات الفرد في انخراط بمجموعات تدعمه وينتمي لها،وإذا اقترنت بوجود هدف نبيل وراق يرفع من شأنهم، ففي هذه الحالة تكون قيمة أكبر وفائدة مستدامة وروابط أكثر عمقاً و متانة.

هذا هو الدور الذي تقوم به «الصالونات الثقافية النسائية» التي تنظمها مجموعات من الصديقات.

هؤلاء قررن أن يأخذ لقاءاتهن إلى مستوى مختلف تتضاعف به حجم الاستفادة من تجمعاتهن بهدف محدد متفق عليه تدور نقاشاتهن حول قراءة الكتب والروايات ومجالات الثقافة كمحور أساسي للمناقشة، يأخذ طريقته وينتشر بشكل إيجابي بين العديد من السيدات.

تحدثنا دلال محمد عن كيفية انضمامها إلى هذه الجلسات، وتقول: «بدأت الفكرة أثناء جلساتي مع جاراتي كل صباح، وبدأنا تدريجياً نتحول إلى مناقشات وتبادل آراء وتجارب حول ما شاهدناه من أفلام ومسلسلات درامية، وكثيراً ما كنا ننتقد بعض الأفكار التي تقدمها الدراما ومدى تطابقها مع ما يدور على أرض الواقع والقيم التي تصدرها لنا ولأبنائنا، إلى أن أصبح النقاش يتطرق إلى مدى مطابقة العمل الدرامي للرواية الأصلية التي جرى الاقتباس منها. وتطور الأمر فيما بعد وأخذنا نتفق على قراءة رواية معينة ونعقد نقاشاً حولها بالتعليق وتبادل الآراء والتفسيرات حولها. ومرة تلو الأخرى باتت جلساتنا الحوارية تتم عبر جدول منظم نتفق عليه ونعلن مسبقاً عن اسم الكتاب الذي سنقوم بتداوله، وندعو لهذه الجلسات من نعرفهن من الصديقات هواة القراءة من مجرد ثرثرة عابرة إلى صالون ثقافي مفيد أضاف لحياتنا ونمط علاقاتنا بعداً مختلفاً أكثر عمقاً».

تقول غادة حسين: «انطلقت الفكرة من خلال «جروب» أولياء الأمور الخاص بابني الأصغر وهو في الصف الرابع الابتدائي، وحدث أن أعلنت إحدى الأمهات، دعوتها لنا جميعاً لحضور الصالون في بيتها لمناقشة كل مرة موضوعاً مختلفاً أو قراءة كتاب جديد ومناقشته سوياً، وبعض المعلمات بالمدرسة كن يحرصن على حضور هذه الجلسات الثقافية معنا وتبادل الآراء والمعلومات، وكثيراً ما كنا نناقش مظاهر وأسباب صعوبات التعلم عند الأطفال وكيفية التعامل معها، ومن ضمن الجلسات وضعنا هدفاً أن نزيد ثقافتنا في اللغة الإنجليزية وننمي مهاراتنا اللغوية حتى نفيد أنفسنا ونساعد أبناءنا في دراستهم، وبالفعل أصبحت هذه التجمعات تشغل حيزاً من اهتماماتي وجعلتني أستعيد هواياتي وشغفي بالقراءة والدرس وتنظيم وقتي على نحو أفضل».

أما أماني حماد فتقول: «لقد تلقيت دعوة من إحدى صديقاتي على فيسبوك لحضور جلسة ثقافية للنساء فقط، وقراءة كتاب عن كيفية تربية الأبناء واحتواء المراهقين ومناقشتهم، وبعد حضوري أول جلسة ومعرفتي بمجموعة من السيدات الواعيات والباحثات عن المعرفة والثقافة، أصبحنا نشغل وقت فراغنا بما يفيد ويغذي العقول والأرواح، وأصبحت عضواً فاعلاً في هذه المجموعة أبحث عن موضوعات جاذبة للمناقشة، ودعوت بعض صديقاتي للانضمام إلينا وتزايدت أعدادنا وتنوعت الكتب التي نقرأها ومجالاتها والموضوعات التي نطرحها للمناقشة، وبعد مرور أكثر من عام ونصف نجحت في إثراء حياتي بشكل ملحوظ، وأصبحت أفتخر كثيراً بانتمائي لهذه الكوكبة التي تستثمر وقتها فيما يفيد ويعود على الأسر بالمنفعة».

وتقول خديجة سالم: «أقنعتني إحدى صديقاتي بمرافقتها لحضور الجلسة النسائية ونتبادل الكتب في مجالات معينة يتم تحديدها سلفاً، وفي بعض الجلسات قمنا بزيادة مهاراتنا في فنون الطهي والتطريز والحياكة، وأحياناً نستضيف سيدة متخصصة في التغذية والصحة العامة لتفيدنا بنصائحها، بحيث ينعكس ما تقوله على أسلوب حياتنا وحياة أبنائنا وعائلاتنا. وفي رأيي فإن انتشار هذه التجارب مهم جداً للمرأة، سواء كانت ربة بيت أو امرأة عاملة، وهي تضفي على التجمعات النسائية طابع العمق والفائدة التي تفوق فائدة الفضفضة والتي تغلف طابع التجمعات النسائية إذا لم يوجد خيط من الفائدة يربط أطرافها».