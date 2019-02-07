«وول ستريت جورنال»: «الأغذية الذهبية» بدبي عنوان الفخامة والرقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، الضوء على إضافة مجموعة من المطاعم في دبي الذهب إلى المشروبات والأطعمة، ووصفت الأمر بأنه تجربة تدل على الفخامة والرقي.

ونقلت الصحيفة آراء إيجابية عن السياح بعد تناول تلك المشروبات والأطعمة في العديد من الأماكن، منها في فندق برج العرب، الذي يقدم مشروب «كابتشينو» باستخدام حبوب قهوة عربية مع مزيج غني من الذهب عيار 24 قيراطاً، بتصميم مستوحى من أناقة المكان نفسه، إذ يقدم بفنجان ذهبي فاخر مع قطعة من المارشميلو بالشوكولاتة. وأشارت الصحيفة إلى أن الملايين من السياح يفضلون تجربة هذا النوع الفاخر من المشروبات والأطعمة، لينشروا صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.