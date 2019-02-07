شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابة 3 عمال في حريق مستودع مواد غذائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تعرض مستودع مواد غذائية بحي الثعالبة في محافظة جدة، أمس الأربعاء، لحريق ضخم أسفر عن إصابة 3 عمال.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة الحريق الذي نشب في مستودع لمواد غذائية تقدَّر مساحته (40 × 20) متراً مربعاً، حيث تم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقّي العلاج.
وأصيب 3 عمال “يمنيان وباكستاني” بحروق نتيجة الحادث، وتمكّنت فرق الهلال الأحمر من علاج أحدهم بالموقع.
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