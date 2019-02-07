شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «حساب المواطن» يوضح حقيقة دعم البرنامج غير السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح سلطان القحطاني، المتحدث باسم برنامج “حساب المواطن” الحالات المستحقة لدعم البرنامج من غير المواطنين السعوديين. وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “توضيح.. ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط (حاملي بطاقة التنقل – أرملة السعودي مع أبنائها – زوجة السعودي الأجنبية – الأجنبي المتزوج من سعودية – مطلقة السعودي مع أبناءها)”.

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