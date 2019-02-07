شكرا لقرائتكم خبر عن «صحيفة»: محكمة بريطانية تتهم زوجين سعوديين بتسميم طفل بـ«الأنسولين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت محكمة بريطانية اتهامات لزوجين سعوديين بتسميم طفل بالأنسولين، وهي التهمة التي ينفيها الزوجان بشدة، فيما قال الادعاء العام إن الطفل تم إدخاله المستشفى بين مارس ويونيو 2017، ومرة أخرى في فبراير 2018 يعاني بسبب نقص الجلوكوز في الدم.

وتتعلق القضية بإعطاء الطفل الأنسولين من قِبل المدعي عليهما، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته بذلك للخطر؛ وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة في لندن الجلسة القادمة في 25 يوليو المقبل، قبل موعد المحاكمة الذي يتوقع أن يكون في 16 سبتمبر.

وتم الإفراج عن الزوجين بكفالة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازي سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أي وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.