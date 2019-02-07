تحذير جديد بشأن الأزمة الفنزويلية.. ماذا قالت الأمم المتحدة؟

جاء ذلك على لسان كل من المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مونيكا جريلي، والمتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية استيفان دوجريك في مؤتمرين صحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حيث نفت المنظمة وجود أي طلب رسمي يتعلق بالاعتراف بزعيم المعارضة "خوان جوايدو" رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وأضافت أنّ "رئيسة الجمعية العامة تطالب بضرورة العمل من أجل منع تفاقم الوضع وتدرك جيدًا أهمية أن تتوصل البلدان الإقليمية إلى حل سياسي للأزمة".
ونفّذت دول أوروبية، تهديدها بالاعتراف بجوايدو رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية، بعدما أمهلت مادورو ثمانية أيام لإجراء الانتخابات.
واعترفت دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والسويد والنمسا بجوايدو، وقبل ذلك حظي زعيم المعارضة باعتراف الولايات المتحدة وكندا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى، وهي "الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وباراجوي والبرازيل وتشيلي وبنما وكوستاريكا وجواتيمالا".
كما اعترفت بجوايدو رئيسًا كلٌ من أستراليا وإسرائيل والمغرب، فيما تتجه البرتغال وهولندا والدنمارك إلى إعلان موقف مماثل، يأتي هذا فيما تتهم المعارضة مادورو بـ"قيادة نظام بوليسي ديكتاتوري قائم على القمع والترهيب"، كما تتهمه أيضًا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة للاحتفاظ بالسلطة التي يهيمن عليها منذ العام 2014".
وردًا على ذلك، قال مادورو، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إنّ تفكير ترامب بإرسال قوات عسكرية إلى بلاده يعتبر ضربًا من الجنون، واصفًا ذلك بـ"اللاشرعي والإجرامي"، واتهم الرئيس الفنزويلي، ترامب بأنّ تحركاته هذه تسعى إلى السيطرة على النفط الفنزويلي وغيره من الثروات التي تمتلكها البلاد.
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