لكي سيدتي الحل السحري للتخلص من دهون البطن

يعاني الملايين من الأشخاص حول العالم من السمنة وحتى إذا تمكنوا من التخلص من الوزن الزائد هناك بعض المناطق مثل منطقة البطن يصعب التخلص من الدهون المتراكمة بها وخاصة لدى النساء .

ولكن ماذا لو كان هناك حل بسيط لهذه المشكلة الشائعة والمحبطة؟ ماذا لو كان هناك مشروب طبيعي يمكنك أن تصنعه بنفسك يلعب دوراً أساسياً في التخلص من دهون بطنك؟ وماذا لو أظهر نتائج سريعة؟

حسنا ، هناك شراب يحتوي على مكونات بسيطة وشائعة . يحتوي هذا المشروب على الخيار والبقدونس أو الكزبرة وعصير الليمون وعصير الزنجبيل وعصير الصبار ، وإذا قمت بتناوله قبل النوم ، يمكن أن يسرع عملية الأيض خلال ساعات الليل.

لماذا يعمل هذا المشروب في حرق الدهون :

قد تبين أن الخيار يساعد على فقدان الدهون في المعدة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء وكذلك الألياف التي هي المفتاح في عملية الهضم. كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ، فثمرة الخيار الواحدة تحتوي على 45 سعرة حرارية فقط.

البقدونس / الكزبرة على حد سواء منخفضة في السعرات الحرارية ومليئة بمضادات الأكسدة. كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة ، ومدرات البول الطبيعية التي تقلل من احتباس الماء ، مما يساعدك على فقدان الوزن.

أما بالنسبة لعصير الليمون فيحتوي على فيتامين ج الذي يعمل كمضاد للأكسدة للمساعدة على طرد السموم. وعندما يتم طرد هذه السموم ، ستشعر بتحسن وستحصل على مزيد من الطاقة للقيام بالتمارين وهو أمر حاسم في فقدان دهون البطن.

الزنجبيل يعزز عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعد على إذابة الدهون في البطن ومنع الإمساك لأنه يحافظ على عمل الجسم بالطريقة الصحيحة. تساعد المركبات الموجودة في الزنجبيل على تنظيم نسبة السكر في الدم ، وهذا بدوره يمنع الإفراط في تناول الطعام.

يحتوي عصير الصبار على العديد من مضادات الأكسدة التي تؤخر نمو الجذور الحرة (السموم) داخل الجسم ، مما يجعلك تشعر بصحة جيدة . وقد وجد أيضا للمساعدة في تنظيم عملية الهضم والتخلص من الإمساك ، بينما في نفس الوقت يزيد البكتيريا الصحية في الأمعاء.

كيفية تحضير المشروب:

المكونات

1 ليمون

1 خيار

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

1 ملعقة كبيرة من عصير الألوة فيرا

حفنة من الكزبرة أو البقدونس

½ كوب من الماء

التحضير

قم بمزج جميع المكونات معا . يتم شرب نصف المكونات قبل النوم والنصف الأخر في الصباح بعد الاستيقاظ لتكون أخف وزنا وأكثر نشاطا ووتقلل من دهون البطن .