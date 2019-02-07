البشير يرأس وفد بلاده في القمة الأفريقية بأديس أبابا

يرأس الرئيس السوداني، عمر البشير، وفد بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي المقرر انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير الجاري، تحت شعار “عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة في قمة القادة الأفارقة التي تسبقها اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية.

ونوه وزير الخارجية بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش انعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية.

يذكر أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من دولة رواندا الرئيس الحالي.

أ ش أ

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