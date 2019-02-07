الجيش الفرنسي: تنفيذ غارات جوية على قافلة مسلحة عبرت تشاد من ليبيا

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم، أن مقاتلات حربية فرنسية قامت بتنفيذ غارات جديدة على قافلة مسلحة عبرت مؤخرًا الحدود إلى تشاد انطلاقا من ليبيا .

وذكرت قناة فرانس – 24، أن الغارات الجوية الجديدة تأتى إثر إخفاق الغارات السابقة التي نفذت في عطلة نهاية الاسبوع في وقف تقدم هذه القافلة المسلحة .

وكشف المتحدث الفرنسي، أن طائرات من طراز ” ميراج 2000 ” الفرنسية تمكنت خلال هذه الغارات الجوية الجديدة من تدمير نحو 20 شاحنة من القافلة المكونة من نحو 50 شاحنة .

واشارت الى أن القوات التشادية حاولت في البداية وقف تقدم القافلة داخل اراضيها من خلال غارات جوية نفذتها يومى الجمعة والسبت الماضيين ، غير انها عجزت عن تحقيق هذا الهدف ، مما دفعها لمطالبة فرنسا الاشتراك فى تلك المهمة بغارات بدأت يوم الاحد الماضي.

ولم تتطرق القناة الفرنسية الى سقوط قتلى او جرحى خلال الغارات الفرنسية الاخيرة .

أ ش أ

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