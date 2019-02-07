نصر الله: مستعد لتأمين دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء، أنه مستعد للذهاب إلى إيران لكي يجلب منظومة دفاع جوي للجيش اللبناني، لمواجهة الطائرات الإسرائيلية "المعتدية".

جاء ذلك في خطابه باحتفالية نظمها الحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية.

وقال حسن نصر الله، المدعوم من طهران: "أنا صديق لإيران، ومستعد أن أجلب دفاعا جويا إلى الجيش اللبناني لمواجهة الطائرات الإسرائيلية وكل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة،.. مستعد أن أذهب إلى إيران لكي نأتي به".

وكشف نصر الله عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، مضيفا: "هناك صديق كبير مخلص لا يريد منا شيئا".

وتساءل: "لماذا نتجاهل هذا الصديق الذي يمكن أن يكون سندا لنا في الحماية والتنمية والتطوير والعلم والمحافل الدولية ونُصرّ أن ندير ظهرنا له ونعطي رقابنا لآخرين (لم يذكرهم) يعرف الجميع كيف يتصرفون برقابنا".

ولفت إلى أن "أهم مشكلة اليوم سنواجهنا في مجلس الوزراء (اللبناني) هي الكهرباء، وإيران جاهزة لحلها بأقل من سنة وباسعار متدنية جداً".

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، "احتجاجها بشدة"، على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني.

وتنفذ إسرائيل، يوميا، طلعات جوية فوق الأراضي واللبنانية، كما تخرق الزوارق الحربية الإسرائيلية المياه اللبنانية، إضافة إلى اجتياز الحدود مرارا، في انتهاكات توثقها بيانات يصدرها يوميا الجيش اللبناني.