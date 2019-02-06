شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الغرامة والسجن عقوبة مستحدثي «مزارع القات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تعهد أحد الشيوخ في منطقة جازان بإبلاغ أفراد قبيلته بعقوبات استحداث مزارع قات، فيما تضمن إقرار كان قد وقعه بأن عقوبة استحداث مزرعة للقات تصل حتى السجن لـ15 عاماً.

وتشمل العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات، الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني، فيما جاء إقرار هذا الشيخ على أن يبلغ قبيلته محذراً من الاستحداث.

يُذكر أن هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان قد بدأت جهودها منذ سنوات؛ للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.