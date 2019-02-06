عد تنازلي لتطبيق خطة "دبي اللاورقية"

اسماء السيد - دبي: أمر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الثلاثاء، ببدء عدّ تنازلي لاستكمال تطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" والتي من المفترض أن تطبق بالكامل بحلول ديسمبر 2021.

كما أعلن أول تجربتين رقميتين ضمن تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عبر تطبيق "دبي الآن"، تتمحور الأولى حول تجربة قيادة مركبة في دبي، والثانية حول الانتقال إلى منزل جديد في الامارة.

وقال في بيان رسمي "كنا قد أطلقنا من هذا المكان في فبراير الماضي رسمياً استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واليوم نتابع منه التقدم الذي تحرزه دبي الذكية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى".

وتابع "أطلقنا أيضاً المرحلة الثانية من استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تشمل أربع تجارب رقمية ووجهنا ببدء العمل مع ثماني جهات حكومي".

وتسعى دبي إلى أن تصبح الخدمات والمعاملات الحكومية الداخلية في حكومتها رقمية بنسبة 100 بالمئة بحلول ديسمبر 2021.