دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press نشر الفنان شريف منير، صورة له مع زوجته الفنانة المعتزلة لورا، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر". وعلق منير، على الصورة التي أثارت إعجاب الكثير من متابعينه: "مشوار طويل.. أنا وزوجتي". وانهالت التعليقات على الصورة داعين لهم بالسعادة، حيث كتب حساب باسم "زينب": "أجمل نجم.. ربي يحفظكم ويخليكم لبعض". وغرّد حساب باسم "نونو": "ربنا يخليكم لبعض"، وأضاف حساب باسم "هبة الشريف": "ربنا يسعدكم دائما يارب". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير ينشر صورة مع زوجته: «مشوار طويل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.