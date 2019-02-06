شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللييى يهيب بالمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطى الواقع بحقل مرزق جنوب عربى البلاد.

وأهابت قيادة الجيش اللييى بحسب بيان صحفى، الأربعاء، بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التى أعلنت عنها فى وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليببة أنها مستمرة فى مهامها بمكافحة الإرهاب فى كافة ربوع البلاد وكذلك تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبى.

كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة على العمليات فى حقل الشرارة النفطى منتصف ديسمبر الماضى.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذى يتم إنتاجه فى حقل الشرارة يوم الأحد 9 ديسمبر 2018، مؤكدة انه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط فى حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وصرح المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فى هذا الصدد قائلاً: " لقد تم وقف الإنتاج فى حقل الشرارة قسرا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن فى الحقل، فى حين أنهم قاموا بتهديد موظفى المؤسسة باستعمال العنف".

وأضاف، "من المؤكد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمنى الذى كنا فيه قبل إغلاق الحقل".