أبو غزالة تدعو إلى استكمال الهيئات العربية من أجل التنمية

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وأضافت أبو غزالة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها أمام الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قائلة، "تتفقون معي أن تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتفق عليها، تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي، ودفعاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من مجلسكم الموقر، بصفته المجلس المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك".
منظومة عربية
© Sputnik .
وتابعت الأمين العام المساعد "انطلاقاً مما تقدم، تُشكل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، استكمالاً لتلك الجهود، وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، فيأتي الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، في دورته الثلاثين، المقرر عقدها في الجمهورية التونسية، في شهر مارس/آذار القادم، كأحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على حضراتكم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة، في هذا الشأن، ويُشكل أيضاً متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة، المقرر عقدها في الرياض، في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة".
التعاون العربي — الأفريقي
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ولفتت إلى أن تنفيذ الخطط والاستراتيجيات يتطلب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.
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