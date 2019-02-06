ماذا قال نصر الله عن السعودية وابن سلمان

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن:

ما يجري في المنطقة هو حرب أمريكية على إيران، والسعودية أداة في هذه الحرب، وليس صحيحا توصيف ما يجري في المنطقة بأنه صراع سعودي إيراني.

وجاء تصريح حسن نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية، والتي تتزامن مع هذه الأيام، حيث أضاف، قائلا:

أقول للشعوب العربية والإسلامية إن إيران لا تريد من دولكم شيئا، وبأنه من إنجازات إيران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب، كما ساعدتنا في لبنان ضد التكفيريين.

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله"، في خطابه المطول، اليوم الأربعاء:

الأفق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور أمريكا وحلفائها. وبأن الصراع في المنطقة سيبقى قائماً، وقد يأخذ أشكالاً مختلفة، وإيران ومحور المقاومة الأقوى في المنطقة حاليا، فهي ستتجاوز محنة العقوبات بحكمة قائدها وصبر شعبها.

وأضاف السيد حسن نصر الله:

إمكانية قيام إسرائيل بحرب على إيران انتهت منذ زمن، وعندما تشن أمريكا الحرب على إيران، فإنها لن تكون وحدها في المواجهة.

وأكد نصر الله خلال كلمته المذاعة على قناة "الميادين"، قائلا:

من إنجازات الثورة الإيرانية إخراج أمريكا وإسرائيل من إيران، والحصول على الاستقلال الحقيقي، خاصة وأن إيران تتصدر المرتبة الأولى في المنطقة على الصعيد العلمي.