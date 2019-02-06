المدفعية الإسرائيلية تستهدف موقع رصد لـ"حماس" جنوبي غزة

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غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365



قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، موقع رصد يتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وأفاد مراسل الخليج 365 نقلًا عن شهود عيان، أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت موقع رصد يستخدم للمراقبة يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس".



ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وقوع إصابات حتى الساعة 20 تغ جراء القصف.



وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.