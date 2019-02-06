العراق: يجب على "التحالف الدولي" إعلامنا مسبقاً بعملياته

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

طلب وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، الأربعاء، أن تكون بلاده على معرفة مسبقة بجميع عمليات التحالف الدولي داخل أراضيها.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن، تابعته الخليج 365.

وشدد الحكيم على وجوب "أن تتم جميع عمليات التحالف الدولي بمعرفة مسبقة من الحكومة العراقية، وأن تتم مراعاة سيادة البلاد".

وأكد أن "هزيمة داعش واستقرار العراق يعد تحقيقا للعدالة المجتمعية الدولية"، داعيا إلى "مواصلة تقديم الدعم للعراق للقضاء نهائيا على داعش، وعلى خلايا التنظيم النائمة".

وختم الحكيم حديثه قائلا، "نحث الدول الصديقة على الأخذ بتعهداتها بمؤتمر إعمار العراق في الكويت".

وكانت الكويت قد احتضنت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في شباط / فبراير 2018، وحصلت بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى ثلاث سنوات (2014 ـ 2017).

وأعلنت بغداد في ديسمبر / كانون الأول 2017، دحر "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها ضد "داعش" طوال 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال عناصر من التنظيم الإرهابي يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية، شمالي وغربي البلاد.

