قيادي بـ"حماس": نرحب بأي جهد عربي إقليمي لإنهاء الانقسام الفلسطيني

بعد ساعات من حديث عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، عن أن "حماس" تلقت دعوة مصرية رسمية، لحضور لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لبحث سبل إعادة الوحدة الوطنية..

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عصام الدعليس، الأربعاء، إن حركته ترحبُ بأي جهدٍ عربي أو إقليمي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف الدعليس: "نرحبُ بأي جهدٍ عربيٍ أو إقليميٍ لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والوحدة".

وأكد على ضرورة "الالتزام التام والكامل بما تم التوافق عليه سابقاً بإجماع الفصائل الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، حسام بدران، في بيان، إن حركته تلقت دعوة مصرية رسمية، لحضور لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لبحث سبل إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته حماس وفتح كان بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

