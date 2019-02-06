“الشبيبي يفتح ملف قضية اكاديمية ريال مدريد

الخليج - حسن القبيسي

فتح سعيد الشبيبي صاحب الشركة المنظمة لمباراة الاساطير التي أقيمت بالسلطنة بين ناديا “ريال مدريد وبرشلونه” في ٢٠١٤..ملفات جديدة ضد نادي ريال مدريد وذلك بعد أن كسب قضية التعويضات المليونية قبل شهر من الآن.. وطالب الشبيبي صاحب شركة زان المنظمة للمباراة بتعويضات مالية جديدة تتعلق هذه المرة بمشروع ” أكاديمية نادي ريال مدريد”.

وكان الشبيبي قد اتفق مع أكاديمية ريال مدريد بافتتاح المدرسة بالسلطنة وذلك في فبراير ٢٠١٤..والاعلان عن الافتتاح الرسمي للأكاديمية قبيل يوم من مباراة الاساطير وريال مدريد..ولكن ماذا حدث بعد ذلك..؟!

يقول الشبيبي بأنه تم الاتفاق على كل تفاصيل العقد ومن خلال مراسلات رسمية بيننا وبينهم بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٣.. الا ان طرف ثالث تدخل وسحب الاتفاق لمصلحته رغم انه هناك اتفاق سابق من خلال مراسلات تثبت حقنا في ذلك.

وسرد الشبيبي قصته مع أكاديمية نادي ريال مدريد في بداية عام ٢٠١٣ عندما قام رئيس الأكاديمية مانويل بارنيو ممثلا لمؤسسة ريال مدريد للاطلاع على البنية التحتية الرياضية وقاموا بزيارات رسمية لعدة جهات ومواقع رياضية وأبدوا سعادتهم بالمنشآت الرياضية التي اطلعوا عليها.

ويكمل الشبيبي سرد قصة اكاديمية نادي ريال مدريد بالسلطنة وقال بعد الزيارة الاولى قام وفد رسمي من ريال مدريد بزيارة السلطنة للمرة الثانية في شهر نوفمبر ٢٠١٣ يضم أيمليو بترو جينيو رئيس القسم الدولي في نادي ريال مدريد والمسؤول عن أكاديميات ريال مدريد ومانويل بارينيو ممثلا لمؤسسة ريال مدريد والمسؤول الثاني في أكاديميات ريال مدريد ورايكو غارسيا منسق القسم الدولي في نادي ريال مدريد وروبن دي لاريد رئيس قسم مدربي ريال مدريد..وهو الوفد الذي تم الاتفاق معه اقامة اكاديمية في السلطنة كأول اكاديمية في الخليج بشروط عالية..وتم ادراج اقامة مباراة الاساطير كحدث ثانوي تمهيدا لافتتاح الأكاديمية والذي من المفترض ان يعلن عنه في يوم المباراة.

وقال الشبيبي بأن مؤسسة ريال مدريد بعثت بخطاب رسمي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٣ يحتوي مضمونها بأن شركة زان تبدأ في ترتيب اللبنات الاولى لإطلاق أكاديمية كروية في السلطنة وبناء على هذه اللقاءات تم مخاطبة الجهات الرسمية وتم تنفيذ مخطط كامل للمشروع يحتوي على الجوانب الفنية والإنشائية والمالية التي بلغت “٩ مليون ريال عماني ” وهي ميزانية المشروع كاملا.

وفي الوقت الذي نفذنا كل اتفاقنا حول تنظيم مباراة الاساطير والاستعداد للاعلان عن الأكاديمية كشفت الاخبار ي بأن مؤسسة ريال مدريد قامت بالاتفاق مع طرف ثالث وأخلت بالاتفاق معنا.. وقال الشبيبي بان حفل تدشين الأكاديمية وقع بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٤ وبنفس الأشخاص والأطراف التي اتفقنا معهم.

وطالب الشبيبي بتعويضات مالية للخسائر التي تعرض لها جراء الاخلال بالاتفاق الاولي والرسمي ولذلك قام الشبيبي بطعن قانوني على قضية الأكاديمية التي بدأت في عام ٢٠١٥