شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (144) متقدماً على وظائفها والمعلنة في 1440/04/16هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني بدءاً من يوم الأحد الموافق 1440/06/05هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1440/06/16هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.

وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الشروط التالية:

1 – الالتزام بالزي الوطني.

2 – الالتزام بموعد المقابلة المحدد.

3 – إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي، وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة.

4 – إحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية.

5 – إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية متاحة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).