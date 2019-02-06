هجوم «قرود جائعة» على جامعة بيشة.. وهروب الطالبات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثَّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم قِرَدَة جائعة على طالبات جامعة بيشة – فرع بلقرن. وظهر خلال المقطع، حالة الرعب والفزع لدى الطالبات؛ جراء هجوم القرود عليهن بحثاً عن الطعام، فيما قامت القردة بخطف حقائبهن بحثاً عن الطعام وسط صراخ الطالبات. وطالب متداولو المقطع، والكثير من الطالبات، بإيجاد حل جذري لمشكلة تسلُّل القرود إلى حرم الجامعة من خلال تسلقها أسوار المبنى.

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