اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهمت المعارضة الفنزويلية، الجيش بقطع الطريق أمام وصول قافلة مساعدات إنسانية، في إشارة إلى تطور التصعيد بينة الطرفين منذ اشتعال الأزمة السياسية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن النائب البرلماني المعارض فرانكلين دوارتي، قوله إنّ جنودًا من القوات المسلحة منعوا شاحنة صهريج وحاوية بضائع كبيرة من عبور جسر تيينديتاس الذي يربط كوكوتا في كولومبيا بأورينا في فنزويلا، كانت قادمة من الولايات المتحدة وكندا.
وكان البرلمان - المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة - قد حذّر الجيش الفنزويلي الذي يشكّل أكبر قاعدة لدعم مادورو، من تخطى ما وصفه بـ«خط أحمر» بمنع وصول المساعدات، وتُقدِّر المعارضة وجود 300 ألف شخص يواجهون خطر الموت في فنزويلا وبحاجة إلى مساعدة إنسانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف | الحرب الرئاسية تحتدم.. المعارضة الفنزويلية تحذّر الجيش من الخط الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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