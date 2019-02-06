لصوص يسرقون بنكًا في بلجيكا عبر أنابيب الصرف الصحي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تمكّن لصوص محترفون من سرقة أحد فروع بنك "BNP Paribas" الفرنسي في مدينة أنفير البلجيكية، عبر أنابيب الصرف الصحي.

إذاعة "مونت كارلو" كشفت تفاصيل هذه جريمة السرقة التي استلهم منفذوها طريقتها من أجواء أفلام الأكشن، وقالت إنّ اللصوص حفروا نفقين وعبروا أنابيب المجاري الضيقة التي تؤدي إلى الغرفة التي يخزن فيها البنك السيولة المالية في عملية محفوفة بالمخاطر.

واستدعت الشرطة البلجيكية، خدمات شركات صيانة الصرف الصحي في المدينة للمساعدة في فهم الكيفية التي تمكن من خلالها اللصوص من عبور ممرات لا يكاد يزيد قطر بعضها عن 40 سم.

من جانبها، قالت المهندسة إيلز لييكينز التي تعمل في إحدى تلك الشركات في تصريحات إذاعية: "الأمطار تملأ أنابيب المجاري بسرعة كبيرة ما قد يُسبّب الغرق إذا ما تواجد شخص ما هناك، كما أنّ كميات خطيرة من الغاز يمكن أن تتراكم في تلك القنوات".