إذاعة "مونت كارلو" كشفت تفاصيل هذه جريمة السرقة التي استلهم منفذوها طريقتها من أجواء أفلام الأكشن، وقالت إنّ اللصوص حفروا نفقين وعبروا أنابيب المجاري الضيقة التي تؤدي إلى الغرفة التي يخزن فيها البنك السيولة المالية في عملية محفوفة بالمخاطر.
من جانبها، قالت المهندسة إيلز لييكينز التي تعمل في إحدى تلك الشركات في تصريحات إذاعية: "الأمطار تملأ أنابيب المجاري بسرعة كبيرة ما قد يُسبّب الغرق إذا ما تواجد شخص ما هناك، كما أنّ كميات خطيرة من الغاز يمكن أن تتراكم في تلك القنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر لصوص يسرقون بنكًا في بلجيكا عبر أنابيب الصرف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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