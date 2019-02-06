توجيهات من #التعليم بشأن تحديث البيانات وإدخال #رغبات_النقل

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، توجيهات مهمة بشأن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال الرغبات في نظام نور لحركة النقل الخارجي والداخلي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يتاح التقدم على حركتي النقل الداخلي والخارجي والانسحاب منهما خلال الفترة المحددة في التعميم التي بدأت اليوم الأحد 21/5/1440 وستنتهي يوم الخميس بتاريخ 2/6/1440 ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا التاريخ“.

وأضاف: “على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل طباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها”.

وتابع العصيمي قائلاً: “على طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين للطلب واستكمال كافة الإجراءات”.