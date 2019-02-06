الغذاء_والدواء: هذه حقيقة تضرر “الغدة الدرقية” من #الشاي_الأخضر

صحيفة الخليج الالكترونية علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مقطع فيديو متداول، يزعم أن الشاي الأخضر يضر الغدة الدرقية؛ ما يسبب زيادة الوزن. وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المعلومة غير صحيحة، ولا تستند إلى دليل علمي.

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