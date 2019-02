تركي آل الشيخ يوقع إتفاقات في لندن لدعم الترفيه بالمملكة السعودية

قام تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في العاصمة البريطانية لندن، عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في مجال الترفيه.



وتنوعت مذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، إذ وقع رئيس مجلس الإدارة مذكرة تفاهم مع شركة (Flying Music) لتقديم عدد من العروض المسرحية العالمية كالعرض العالمي Thriller، كما وقع مذكرة تفاهم مع لاعب الخفة البريطاني "Dynamo"، ومذكرة تفاهم مع شركة (The Works) لعرض الخفة (The Illusionist) الأكثر شهرة في العالم، بالإضافة إلى توقيعه مذكرة أخرى مع شركة (Luna Cinema) لإقامة عدد من العروض السينمائية في الهواء الطلق.





ووقع آل شيخ مع شركة (1001 Inventions) لتقديم معارض تعليمية متنقلة. وفي الإطار نفسه، تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة (Design Lab Experience) لتجهيز خيام رمضانية ترفيهية ذات جودة عالية في عدد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة (TeamPartner Three) والتي تعمل في مجال إنشاء المسارح المتنقلة، وذلك لإنشاء وتشغيل مسرحين متنقلين ذوي تقنيات عالية وتدريب الفرق السعودية المشغلة لها، كما وقع مذكرة تفاهم مع كل من درة الرياض ودرة العروس للاستفادة من إمكانات البنى التحتية المتوفرة داخلها.





وفيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية، وقع تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع (Police Academy) لتقديم عروض تفاعلية أمام الجمهور في ساحة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى توقيع مذكرة مع (Ultimate Soldier Challenge) لتقديم برنامج تحدي الجنود الذي سيشارك فيه معهم مجموعة من الجنود السعوديين. وفي جانب المهرجانات أبرم مذكرة تفاهم مع (Ferrari Festival) والذي يستعرض سيارات فيراري الإيطالية في مسيرة تفاعلية مع العامة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة (Mellors Group) المتخصصة في إقامة المدن الترفيهية المتنقلة. كما وقع مذكرة تفاهم مع شركة (Insomnia) لإقامة أحد أكبر معارض ألعاب الفيديو في العالم، وأخرى مع شركة (DOTA2) لإقامة مهرجان خاص بهذه اللعبة الشهيرة، بالإضافة إلى مذكرة مع شركة (Merlin Entertainment) المتخصصة في متاحف الشمع "مدام توسو" المعروفة، في حين وقع مذكرة أخرى مع شركة (IMG) لإقامة سباق (The Color Run).