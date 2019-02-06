شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد «أبل» بسبب شواحن أيفون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أُقيمت دعوى قضائية جماعية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضد شركة أبل تتهم الشركة بإجبار المستخدمين على شراء شواحن جديدة للأيفون.

جاء ذلك بعد إطلاق الشركة لتحديثات جديدة، صممت خصيصاً لمنع الهواتف من التوافق مع أجهزة الشحن القديمة، مما يدفع المستخدمين إلى شراء أجهزة شحن جديدة.

ووفقاً لما ورد في الدعوى القضائية، عانى الآلاف من مستخدمي الأيفون من عدم القدرة على استخدام أجهزة الشحن الخاصة بهم بعد أحد تحديثات نظام iOS؛ إذ بدؤوا في تلقى رسائل خطأ مفادها أن الهاتف لا يدعم هذا الملحق لإجبارهم على شراء شواحن جديدة.

وارتبطت مشاكل شواحن الأيفون على وجه التحديد بتحديث iOS 10.1.1، الذي تم طرحه للمستخدمين في نوفمبر 2016، إلا أنه لم يتم ذكره صراحة في ملفات المحكمة.