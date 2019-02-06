الان تتابع نجاح أول جراحة لمنع انفصال “الشبكية” في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

نجح فريق جراحي متخصص في إجراء أول عملية جراحية لشبكية العين في مجمع مستشفى الملك فيصل بالطائف, وذلك لمريض في الستينات من العمر, حيث تمت إزالة السائل الزجاجي بالكامل وعمل ليزر حماية لمنع انفصال الشبكية, ثم الحق بغاز من نوع sf6.

وقال مدير المجمع مبارك اليامي، إن العملية نجحت موضحًا أن التحديات كبيرة جدا لبدء مثل هذه الخدمة ويعرف المختصون ذلك جيدا فمنذ قرابة العام والنصف بدأت فكرة المشروع بناء على المعطيات والأرقام وعدد الحالات المحولة من مستشفيات المحافظة للمستشفيات التخصصية والمدن الطبية وكذلك عدد الحالات الطارئة التي تحتاج لتدخل جراحي عاجل للحفاظ على النظر وعدم فقدانه.

وأضاف: “ومع قلة عدد القوى العاملة المدربة بكفاءة عالية في هذا التخصص وندرتها أيضاً إلا أنه تم تكوين فريق عمل مدرب لعمل مثل هذه الحالات من منسوبي مجمع الملك فيصل الطبي بدعم من مديرية الشؤون الصحية واهتمامها وتم بعد ذلك تجهيز غرفة عمليات مخصصة فقط لهذا النوع من الجراحات مزودة بتقنيات عالية وميكروسكوب جراحي عالي التجهيز لعمليات الجزء الأمامي من العين وعدسات لتكبير صورة الشبكية وقلب الصورة وكاميرات تسجيل للاستعانة بها في حال حدوث مضاعفات لاسمح الله لمراجعة الحالات وشاشات عرض لمراقبة العمل أثناء الجراحة والاستفادة منها في اغراض التدريب والتعليم أيضاً، جهاز إزالة السائل الزجاجي هو الأحدث من نوعه في هذا المجال مزود بجهاز ليزر لعمل الليزر داخل العين باستخدام وصلة خاصة تعمل داخل العين لهذا الغرض”.

وأعرب اليامي عن شكره وتقديره للفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق والدكتور خالد غيث، وتحت إشراف رئيس قسم العيون الدكتور سامي الحارثي ولكافة فريق العمل على جهودهم والتي ستكون نقلة لخدمات العيون في المجمع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مجال العيون خلال العام المنصرم بلغت 2193 عملية في تخصصات عيون الأطفال والحول، المياة الزرقاء، المياه البيضاء للكبار والأطفال، عمليات الحقن داخل السائل الزجاجي، وحالياً جراحة الشبكية وازالة السائل الزجاجي بمختلف أنواعها، إضافة للعمليات الصغرى.