«الذكرى المئوية».. سر الملابس البيضاء والحمراء في خطاب ترامب أمام الكونجرس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس اليوم الأربعاء، ظهرت عدة نائبات عن الحزب الديمقراطي وهن يرتدين ملابس بيضاء تكريمًا لنضال النساء في الولايات المتحدة من أجل نيل "حق التصويت".

حلّت اليوم الذكرى المئوية لإقرار حق التصويت (يونيو 1919)، وفي الوقت الذي اختارت فيه النائبات الديمقراطيات اللون الأبيض، ارتدت نائبات عن الحزب الجمهوري (الموالي للرئيس ترامب) اللون الأحمر لهذه المناسبة.

وظهرت نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وهي ترتدي لباسًا أبيض، وهي تجلس خلف ترامب خلال إلقائه كلمته، تزامنًا مع ذكرى الحركة النسائية التي أبصرت النور في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وقبل وصول الرئيس إلى القاعة، التقطت عدة نائبات ديمقراطيات الصور في أجواء مرحة يعمها الضحك والتصفيق، من بينهن أول نائبتين مسلمتين هما الأمريكية الفلسطينية رشيدة طليب وإلهان عمر، وقد وُضعت هذه الأخيرة التي أتت لاجئة من الصومال إلى الولايات المتحدة حجابًا أزرق وارتدت ثيابًا بألوان العلم الأمريكي.

وفي لحظة إجماع فريدة، أثار ذكر ترامب العدد القياسي من النساء في سوق العمل والكونجرس أيضًا موجة تصفيق في القاعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي هذه المناسبة، صرح ترامب: "يحق لكل الأمريكيين المفاخرة بالعدد القياسي للنساء في قوتنا العاملة. وبعد مئة عام تحديدا من موافقة الكونجرس على تعديل الدستور لمنح المرأة حق التصويت، بات الكونجرس يضم أكبر عدد من النساء في تاريخه"، وعلا التصفيق في القاعة إثر هذه التصريحات ووقف أولاد ترامب، ومن بينهم تيفاني التي ارتدت الأبيض، مصفقين لوالدهم.

وتشهد الدورة البرلمانية الجديدة في الولايات المتحدة التي انطلقت في مطلع يناير الماضي، مشاركة عدد قياسي من النساء (127) ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من السكان الأصليين أو الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية ومن مثليي الجنس.