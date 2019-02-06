فرنسا تسلم قطر أول دفعة من طائرات رافال

وذكرت صحيفة "كويت نيوز" أن الدوحة كانت اشترت بموجب الصفقة 36 طائرة مماثلة، وأقيم حفل التسليم ميرينياك حيث يتم تصنيع هذه المقاتلات.
ونشر الحساب الرسمي لشركة "داسو" عبر "تويتر"، صورة علق عليها "اليوم تسليم الدفعة الأولى من رافال إلى قطر، مع تسليم رافال لقطر، يتم كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المشترك".
يشار إلى أن قطر كانت قد طلبت بادئ الأمر شراء 24 مقاتلة "رافال" المتعددة المهمة في 2015 قبل أن تطلب شراء 12 مقاتلة إضافية منها العام الماضي.
وارتفع بذلك عدد مقاتلات "رافال" التي طلبت الدوحة شراءها إلى 36 مقاتلة، علما بأن العقد يتيح لقطر شراء 36 مقاتلة إضافية.
وأبرمت قطر اتفاقا لشراء 50 طائرة إيرباص من طراز "إيه 321-نيو" مع خيار لشراء 30 طائرة إضافية، بالإضافة إلى خطاب نوايا لشراء490 مركبة مدرعة من نكستر الفرنسية.
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