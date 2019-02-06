مصري يخترق شبكات مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة أمير البلاد

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© REUTERS / HANDOUT
ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرا).
وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة، فيكون في هذه الحالة وزيرا في السلطة التنفيذية ونائبا في السلطة التشريعية ويسمى في هذه الحالة محللا.
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