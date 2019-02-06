مصري يخترق شبكات مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة أمير البلاد

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ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، تنظر الجنايات في قضية موظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات التواصل الاجتماعي، أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرا).

وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة، فيكون في هذه الحالة وزيرا في السلطة التنفيذية ونائبا في السلطة التشريعية ويسمى في هذه الحالة محللا.