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طرفا الحرب في اليمن يسعيان إلى التوصل لاتفاق تبادل الأسرى

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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث لطرفي الحرب اليمنية في عمان أمس الثلاثاء (5 فبراير/ شباط) إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستسهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام. وفقا لـ "رويترز".

وسيتحقق المفاوضون المعنيون بتبادل الأسرى في عمان من أسماء نحو 15 ألف أسير من المقرر مبادلتهم، وبعضهم من وبلدان أخرى تقاتل إلى جانب الحكومة.

وكان اتفاق تبادل الأسرى أحد أقل إجراءات بناء الثقة إثارة للجدل خلال محادثات السلام التي أجريت في السويد برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول تحت ضغوط غربية لحقن الدماء.

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