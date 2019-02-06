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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وسيتحقق المفاوضون المعنيون بتبادل الأسرى في عمان من أسماء نحو 15 ألف أسير من المقرر مبادلتهم، وبعضهم من السعودية وبلدان أخرى تقاتل إلى جانب الحكومة.
وكان اتفاق تبادل الأسرى أحد أقل إجراءات بناء الثقة إثارة للجدل خلال محادثات السلام التي أجريت في السويد برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول تحت ضغوط غربية لحقن الدماء.
كانت هذه تفاصيل خبر طرفا الحرب في اليمن يسعيان إلى التوصل لاتفاق تبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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