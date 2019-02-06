قرار أفرح الكثيرين في سوريا... تسريح وإلغاء الاحتياط لمواليد 81 وما قبل

وبحسب "سانا"، فقد أوضحت "القيادة العامة للجيش في بيان لها "أن الأمر الإداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المدعو /ملتحق/ من مواليد عام 1981 وما قبل وينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه".

وبينت القيادة العامة للجيش أن الأمر الإداري ينفذ اعتبارا من تاريخ 15-2-2019.

وسادت حالة من الفرح وردود أفعال معبرة عن السعادة العارمة بخبر التسريح من قبل بعض العسكريين وذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يؤكد عودة الحياة الطبيعية إلى المجتمع السوري الذي يعاني من الحرب منذ 8 أعوام.

ويأتي قرار تسريح الدفعات الجديدة من العسكريين السوريين نتيجة التحاق عدد كبير من المكلفين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وانضمامهم للجيش السوري وخاصة بعد تحرير الجيش السوري لعدد كبير من المناطق.

وكانت القيادة العامة قد أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين قرارا بتسريح دفعات أخرى ممن تجاوز عمرهم 42 عاما.